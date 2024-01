Wie HFC-Zugang Bonga Zweifler überzeugen will

Belek/MZ - Beim Halleschen FC war am Sonntag, dem ersten vollen Tag des Trainingslagers im türkischen Belek, Standhaftigkeit gefragt. Es ging ein heftiger Wind, noch dazu kam immer wieder leichter Nieselregen auf. Die zweite Einheit des Tages am Nachmittag wurde deshalb kurzerhand in den Kraftraum verlegt.