halle/MZ - „Faszinierend“, da legte sich Nico Hug fest, war es in jedem Fall, was sich in den vergangenen vier Wochen in seinem Körper abgespielt hatte. Das Syndesmoseband hatte sich der Linksverteidiger des Halleschen FC im Auftaktspiel der dritten Fußballliga gegen Rot-Weiss Essen (2:1) Anfang August angerissen. Eine komplizierte Verletzung, die in der Regel eine Genesungszeit von bis zu acht Wochen nach sich zieht – nicht so beim 24-jährigen Hug. Der brauchte gerade einmal 37 Tage, um wieder auf dem Platz zu stehen: Beim ungefährdeten 3:0 gegen den VfB Sangerhausen in der zweiten Landespokal-Runde feierte der Flügelspieler am Sonntag sein Comeback, hielt sogar 90 Minuten durch.