Wie HFC-Trainer Meyer das Derby gegen den FSV Zwickau gewinnen will

HFC-Trainer André Meyer will am Freitagabend den zweiten Heimsieg einfahren.

Halle (Saale)/MZ - Kurzpässe mit Tempo und dann noch Torschüsse aus allen Lagen - warum André Meyer seine Profis vom Halleschen FC diese Schwerpunkte am Donnerstag üben ließ, das hatte zwei Gründe. Zum einen, weil es auch beim 1:0-Sieg am Dienstag gegen Türkgücü München daran noch gehapert hatte. Und zum anderen, weil er über diesen Weg auch das Derby in der dritten Fußball-Liga am Freitagabend gegen den FSV Zwickau (19 Uhr im Liveticker) gewinnen möchte.