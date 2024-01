Vielen Dank, dass Sie sich registrieren. Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten. Hier einloggen Sie sind noch kein Abonnent? Registrieren

Halle/MZ - Auf einmal trat dieser Moment ein, vor dem jeder Fußballer sich fürchtet. Es war ein lauer Sommertag Ende August, als Marvin Ajani im Training des Halleschen FC einen falschen Schritt machte, plötzlich einen stechenden Schmerz im Knie spürte. Es war ein neues Gefühl in seinem 1,88 Meter großen und athletisch so ausgeprägten Körper, eines, dass er bis dato so noch nicht kennengelernt hatte. „Ich war bis zu diesem Zeitpunkt nie schwer verletzt“, sagt Ajani, damals immerhin schon 29 Jahre alt. Nun aber hatte es ihn erwischt – und das gleich schwer am linken Knie. Während die Drittligasaison gerade erst vier Spieltage alt war, endete das Kalenderjahr 2023 für Ajani bereits.