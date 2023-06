Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Ballannahme im Strafraum und mit dem Rücken zum Tor, eine gekonnte Drehung und schließlich der eiskalte Abschluss ins untere rechte Eck: Sein Premierentor in der dritten Fußball-Liga für die Stuttgarter Kickers zum 2:0-Endstand gegen Hansa Rostock im Dezember 2012 darf in Fabio Leuteneckers persönlichem „Best of“ natürlich nicht fehlen. „Das hat einen festen Platz in meinen Höhepunkten. Die Weitschusskracher kann man aber an einer Hand abzählen“, scherzt der 33 Jahre alte neue Chefscout und Videoanalyst des Halleschen FC.