Nur ein Punkt aus fünf Spielen – und jetzt erwartet der Hallesche FC in der dritten Liga auch noch den Tabellenzweiten Regensburg. Wie die Wende gelingen soll.

Wie der HFC gegen Regensburg den Weg aus der Krise finden will

Heimspiel in der 3. Liga

Halle/MZ - Das Gedankenkarussell hat derzeit noch eine Bremse. Klar, fünf Spiele ohne Sieg lassen keinen Profi-Fußballer kalt. Wenn er auch noch der Kapitän ist und damit schnell mal als ein Gesicht des Misserfolgs herhalten muss, lassen sich Beruf und Privatleben erst recht nicht mehr völlig trennen. „Ich mache mir natürlich auch über das Training hinaus Gedanken, was wir besser machen können, was ich besser machen kann, um in eine positive Phase zu kommen“, sagt Jonas Nietfeld, Spielführer des kriselnden Halleschen FC.