Wie der HFC auf die Diskussionen um André Meyer reagiert

Nach dem Remis in Aue ärgert sich Trainer Meyer über seine Rolle als kommunikativer Einzelkämpfer. Welche Reaktion der Verein jetzt ankündigt.

Nico Hug (l.) und Trainer Andre Meyer diskutieren eine Szene des Spiels in Aue.

Halle/Aue/MZ - Ein ruhiges Bild gab die Heimat des Halleschen FC am Sonntag ab. Der Trainingsplatz beim Leuna-Chemie-Stadion verwaist, der Parkplatz daneben fast ebenso leer. Für die Profis stand nach dem 1:1 bei Erzgebirge Aue am Freitagabend „individuelle Regeneration“ auf dem Programm. Ein freier Tag also.