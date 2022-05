Gehalt, Perspektive, Standort: Wie kann der HFC im Werben um Spieler punkten?

Halle (Saale)/MZ - Erholung, die musste sein - nach diesem finalen Kraftakt. Am Dienstag hatte die Mannschaft des Halleschen FC wie schon am Montag frei und damit auch der Trainer. André Meyer weilte bei der Familie im heimischen Straußberg, um aufzutanken - nach kräftezehrenden Wochen, an dessen Ende doch der Klassenerhalt in der dritten Fußball-Liga stand.

