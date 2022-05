35 Punkte Unterschied: Wie der FCM den HFC abgehängt hat

Die Mannschaft und die Fans des Halleschen FC versöhnen sich am letzten Spieltag.

Halle (Saale)/Magdeburg/MZ - Natürlich haben sie aus Halle Glückwünsche nach Norden geschickt. Gehört sich ja so, wenn der Rivale einen großen Erfolg feiern kann. Also hat Jens Rauschenbach, seines Zeichens Präsident des Halleschen FC, dem 1. FC Magdeburg zum Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga gratuliert.