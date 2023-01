Wie André Meyer auf sein erstes Jahr als HFC-Trainer zurückblickt

Fröhlich trat André Meyer am 2. Januar 2022 das Traineramt beim HFC an.

Halle/MZ - André Meyer hat den persönlichen Stichtag fest im Kopf. „Ganz so weit ist es noch nicht“, sagt der Trainer des Halleschen FC daher. Das kleine Jubiläum steht tatsächlich erst am Montag an. Dann ist es genau ein Jahr her, dass die Uhren bei den Rot-Weißen auf Null gestellt wurden: Am 2. Januar 2022 übernahm Meyer von Florian Schnorrenberg, absolvierte seinen ersten offiziellen Arbeitstag. Sportchef Ralf Minge verkündete damals den „Beginn einer neuen Zeitrechnung“. Meyer selbst sprach von einer neuen, offensiven Spielidee und Lust auf 4:3-Ergebnisse.