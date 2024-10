Der HFC feiert in der Regionalliga auch dank eines Geniestreichs den dritten Sieg in Folge. Über ein Problem täuscht der Erfolg gegen Meuselwitz aber nicht hinweg.

Halle/MZ. - Manchmal, da werden Träume schneller wahr, als man es sich hätte erhoffen können. Am Freitag, beim Halleschen FC lief das Abschlusstraining vor dem Spiel gegen den ZFC Meuselwitz, hatten Berk Inaler und Cyrill Akono eine Unterredung. „Ako hat zu mir gesagt, ich solle mal von der Mittellinie schießen, mir vorstellen, der Torwart wäre draußen.“ Inaler tat wie ihm geheißen und traf. Ohne Druck, Training halt. „Dann habe ich gesagt, dass ich so ein Tor mal in einem Spiel schießen will“, führte der Mittelfeldmotor am Samstag weiter aus – nachdem er genau so ein Tor erzielt hatte.