Welche Stärken Andor Bolyki mit zum HFC bringt

Halle/MZ - Auf das abendliche Teamessen im Ziegelrodaer Forst hatte Andor Bolyki richtig Bock. „Ich mag Wildschwein am Spieß“, gestand der Zugang des Fußball-Drittligisten nach dem Nachmittagstraining und vor der Abfahrt. Diese Teambuilding-Aktion, zu der auch immer ein paar Fans geladen werden, ist ein Fixtermin der Saisonvorbereitung beim Halleschen FC. Allerdings noch nicht so lange, als dass Bolyki diese Tour kennen dürfte. Als er sich 2014 vom HFC verabschiedete, weil der Klub die zweite Mannschaft auflöste und er die Chance bekam, anstatt in der Oberliga in der Regionalliga zu kicken, gab es das Event noch nicht.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<