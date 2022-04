Wechselt Social-Media-Star El-Jindaoui zum HFC?

Nader El-Jindaoui hat für den BAK 14 Tore in dieser Saison erzielt.

Halle/MZ - Wie das so sein könnte, mit Nader El-Jindaoui in Halle, hat André Meyer bereits erlebt. Mitte April besuchte der Offensivspieler vom Berliner AK seinen Ex-Trainer. Meyer zeigte El-Jindaoui seinen neuen Arbeitsplatz beim Halleschen FC, danach ging es in die Innenstadt, zum gemeinsamen Essen. „Das mussten wir aber abbrechen“, erinnert sich Meyer. Zu sehr bestürmten die Massen El-Jindaoui.