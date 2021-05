Was Terence Boyd beim Thema Kaderplanung fordert

Halle (Saale) - Beim so genannten Geheimtraining, das Florian Schnorrenberg am Freitag - wie immer zwei Tage vor einem Punktspiel - für seine Mannschaft vom Halleschen FC anberaumt hatte, war so gar nicht geheim. Der Trainingsplatz war einfach aufgeweicht. Also musste der Trainer die Vorbereitung auf das Fußball-Spiel am Sonntag (13 Uhr) gegen Wehen Wiesbaden ins Stadion verlegen. Und nüchtern betrachtet, geht es auch um recht wenig. „Man hat den Ehrgeiz, jedes Spiel zu gewinnen, es geht um Prämien - und für manche Spieler um eine Vertragempfehlung. Wo auch immer“, brachte es Stürmer Terrence Boyd auf den Punkt.

Doch rings um das letzte Heimspiel dieser Corona-Saison überdeckt die Diskussion über das Künftige längst das Aktuelle. Seit Ralf Minge als Sportchef übernommen hat, ist der Klub im Umbruch. „Kernsanierung“, nennt es Boyd. Nein mit Minge, über dessen Verpflichtung er sich „sehr gefreut“ hat, habe er noch nicht gesprochen. Die Aufgaben des Neuen hat der 16-Tore-Stürmer aber schon einmal für sich definiert.

Boyd formuliert Ansprüche an neuen HFC-Kader

„Ich fordere eine effektivere Kaderplanung im physischen und mentalen Bereich. Es müssen keine so genannten Stars kommen“, sondern hungrige Spieler. „Ich möchte eine Entwicklung. Und wenn ich in einem Jahr hier stehe, dann sind wir vielleicht überraschend aufgestiegen oder ärgern uns, weil wir dafür zwei Spiele nicht gewonnen haben. Der Nährboden für mehr ist da“, so der 30-Jährige.

Die Frage, die dahingehend alles überstrahlt, ist: Wird Florian Schnorrenberg künftig der Trainer sein? Zwei Stunden hatten sich Minge und er bereits ausgetauscht. Weitere Gespräche werden folgen. Heißt auch: Ralf Minge hat ihn nicht sofort abgeschrieben. Welches Gefühl er seine Person betreffend habe, da ließ sich Schnorrenberg auch am Freitag nicht in die Gedanken schauen. „Fest steht: Ich fühle mich wohl hier. Und sportlich war ja auch nicht alles schlecht“, sagt er.

HFC: Trainer wie Spieler kämpfen um neue Verträge

Es geht also in den letzten drei Saisonspielen (inklusive Duell mit Magdeburg um den Platz im DFB-Pokal) auch noch um Pluspunkte in eigener Sache. „Erst nach diesen drei Spielen möchte ich Bilanz ziehen“, so der Coach.

Aus den finalen beiden Punktspielen (es folgt noch das Gastspiel bei Bayern II) möchte er jedenfalls mehr als den einen Zähler aus der Hinserie holen, den es durch das 1:1 in Wiesbaden gab. Doch zugleich kündigt er an: „Es wird diesmal etwas mehr rotiert. Diejenigen, die wenig Spielzeit hatten, sich im Training aber immer angeboten haben, sollen auch Einsatzzeit bekommen“, sagt Florian Schnorrenberg. (mz)