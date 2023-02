Was Kapitän Jonas Nietfeld zur Trainersuche sagt

Jonas Nietfeld glaubt an den Turnaround.

Halle/MZ - Neue Wasserstandsmeldungen in Sachen Trainerfrage waren beim Halleschen FC am Mittwoch nicht zu vernehmen. Der bisherige Topkandidat Jan Zimmermann unterschrieb wie erwartet bei Drittliga-Konkurrent Dortmund II. Plan B für die Nachfolge des vergangene Woche entlassenen André Meyer ist nunmehr David Bergner von Regionalligist Teutonia Ottensen. Doch der müsste erst die Freigabe von den Hamburgern erhalten. Damit wird immer wahrscheinlicher, dass Nachwuchschef und Interimstrainer Jens Kiefer auch am Samstag im Heimspiel gegen Freiburg II auf der Bank sitzt.