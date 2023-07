Eine Woche feilt der Drittligist im polnischen Opalenica an der Form, mit dabei ist nun auch Meris Skenderovic. Was im Trainingslager alles geplant ist.

Was im Trainingslager in Polen geplant ist: Der große Überblick

Opalenica/MZ - -Als sich der Bus des Halleschen FC am Sonntag in Bewegung setzte, war ein weiterer Platz besetzt. Der Grund: Pünktlich zum Start des Trainingslagers in Opalenica hat der Fußball-Drittligist mit Meris Skenderovic den gesuchten flexiblen Offensivspieler verpflichtet. Der 25-jährige Deutsch-Montenegriner kommt von 1860 München. „Meris entspricht dem von uns gesuchten Profil eines flexiblen Stürmers, der in der Spitze alle drei Positionen bekleiden kann“, so Sportchef Thomas Sobotzik.