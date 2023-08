Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Tom Baumgart schüttelte den Kopf, zog sich immer wieder ungläubig das Trikot über den Mund. Der Mittelfeldspieler des Halleschen FC konnte es nicht glauben, dass er so knapp an seinem zweiten Saisontor in der dritten Fußballliga gescheitert war. In der vierten Minute der Nachspielzeit gegen den MSV Duisburg kam Baumgart aus zwölf Minuten noch einmal frei mit links zum Abschluss, und viele der 6.869 Zuschauer im Leuna-Chemie-Stadion hatten den Ball schon auf dem Weg ins Tor gesehen. Doch Marvin Senger rettete die Zebras gerade noch so mit einer Grätsche kurz vor der Linie, so dass es beim 1:1 bleib. Mit dem Remis konnte Trainer Sreto Ristic leben, auch wenn aus seiner Sicht nicht nur wegen Baumgarts später Chance ein Sieg möglich gewesen wäre. „Ich glaube, wir hatten mehr vom Spiel“, sagte er bei MagentaSport. „Für uns zählte heute auch, nach der jüngsten Klatsche Charakter zu zeigen und auf jeder Position bis ans Limit zu gehen.“