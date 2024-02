Was HFC-Spieler Bonga zu seinem Gala-Auftritt gegen Lübeck sagt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Im Fußball kann es manchmal verblüffend schnell gehen. Da hatte sich das Publikum im Leuna-Chemie-Stadion am Sonntag gerade erhoben, um ausgerechnet den Mann zu feiern, der zuvor für seine Leistungen in Fankreisen noch in der Kritik stand. Tarsis Bonga, Flügelspieler des Halleschen FC, hatte sich die Anerkennung mit seiner unermüdlichen Leistung beim enorm wichtigen 3:0 im Kellerduell der 3. Liga gegen Lübeck definitiv verdient.