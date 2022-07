Was HFC-Neuzugang Tom Zimmerschied zu seinem Wechsel an die Saale sagt

Halle (Saale) - Die Personalie ist schon seit dem Wochenende bekannt: Vorschnell verkündete der österreichische Zweitligist FC Dornbirn den Wechsel des Offensivspielers Tom Zimmerschied zum Halleschen FC. Der bestätigte die Verpflichtung des 22-Jährigen, der für die Dornbirner in der abgelaufen Runde in 28 Spielen auf sieben Tore und ebenso viele Vorlagen kam, selbst am Donnerstagnachmittag. „Wir trauen ihm absolut zu, auch in Halle eine sehr gute Rolle zu spielen“, sagte HFC-Sportdirektor Ralf Minge zu dem Transfer. Die MZ führte mit Zimmerschied, der den Großteil seiner fußballerischen Ausbildung beim FC Bayern München absolvierte, ein erstes Kurzinterview:

