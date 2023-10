Nach der Niederlage in Dresden und vor dem Heimspiel gegen Münster dürfen sich Spieler und Trainer nicht öffentlich äußern. Was steckt dahinter?

Nach Niederlage in Dresden

Der HFC war bei beiden Gegentoren in Dresden nicht auf der Höhe.

Halle/MZ - Die Szenerie am Donnerstagvormittag war wie gewohnt. Die nur als Joker oder gar nicht eingesetzten Profis des Halleschen FC absolvierten eine leichte Einheit auf dem Trainingsplatz. Die Startelfspieler vom 1:2 bei Dynamo Dresden am Mittwochabend lockerten dagegen die Muskeln im Kabinenbereich auf. Alles wie gewohnt also?