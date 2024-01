Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Belek/MZ - Mit dem Kennenlernen untereinander wollte das neuformierte Torhüter-Trio des Halleschen FC keine Zeit verlieren: Während die Feldspieler zur ersten Einheit des Fußball-Drittligisten am Mittwoch im Trainingslager im türkischen Belek erst nach und nach am Platz eintrafen, waren Sven Müller, Moritz Schulze und der am Montagabend als Leihspieler vom VfL Wolfsburg verpflichtete Philipp Schulze längst zu Gange, absolvierten unter Anleitung von Torwarttrainer Marian Unger ihr Aufwärmprogramm. „Natürlich ist es so, dass der eine den anderen etwas beäugt und eine andere Spannung vorherrscht, wenn man das erste Mal in einer neuen Konstellation trainiert“, sagte Unger nach der ersten Einheit mit seiner neuen Torhütergruppe.