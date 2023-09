Der junge Verteidiger kam als Last-Minute-Zugang von Hertha BSC zu den Rot-Weißen. Der talentierte Profi hat trotz seiner 19 Jahre schon viel erlebt. Zuletzt spielte er sogar gegen Müller und Co..

Berliner wechselte am Deadline Day

Halle/MZ - Wie ein Chamäleon – sich schnell an neue Bedingungen und Umgebungen anpassen – das sind Anforderungen des schnelllebigen Profigeschäfts, die Julian Eitschberger mittlerweile fest verinnerlicht hat. Denn trotz seiner gerade mal 19 Jahre hat der Berliner schon den ein oder anderen Umbruch erlebt – so auch in den vergangen 13 Tagen. Die spielten sich für Eitschberger irgendwo zwischen Last-Minute-Wechsel zum Halleschen FC, Nominierungsfreuden für den DFB und dem dortigen historischen Stühlerücken ab.