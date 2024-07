Halle/MZ. - In Neustadt ist so ziemlich alles beim Alten. „Ein bisschen was hat sich verändert, aber nicht viel“, sagt Burim Halili, der im Westen Halles aufgewachsen ist. 2017 verließ er seinen Stadtteil und sein Elternhaus als 19-Jähriger und den Halleschen FC als talentierter Verteidiger. In diesem Sommer kehrte er zurück, als gereifter Mann nach Halle-Neustadt, und als gestandener Toreverhinderer mit mehr als 150 Spielen Erfahrung in der Fußball-Regionalliga zum HFC.

