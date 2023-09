Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Vorfreude auf der einen, Frust und Empörung auf der anderen Seite: In der neuen sportlichen Heimat, beim Halleschen FC, wurde Sebastian Zieleniecki mit überwiegend warmen Worten aufgenommen. „Herzlich willkommen, viel Erfolg“, kommentierten viele Fans des Fußball-Drittligisten in den Sozialen Netzwerken, nachdem der HFC am Montag die Verpflichtung des 1,88 Meter großen, zuvor vertragslosen Innenverteidigers bekannt gegeben hatte. Ganz anders – äußerst negativ – fielen die Reaktionen hingegen bei den Anhängern von Zielenieckis Ex-Verein Kickers Offenbach aus. Von „Charakterlosigkeit“, und „unehrenhaftem Verhalten“, dem „streikenden Profi“ war zu lesen.