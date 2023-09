Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Den neuerlichen Rückschlag in der Fremde abhaken, einfach nur schnell nach Hause in die eigenen vier Wände – selbst das war den Spielern des Halleschen FC am Sonntagabend nicht vergönnt. Wegen eines Staus auf der Rückfahrt vom Auswärtsspiel der dritten Fußballliga bei Erzgebirge Aue, wo sich die Rot-Weißen trotz einer lange ansprechenden Leistung mit 1:3 geschlagen geben mussten, kam die Mannschaft erst verspätet, nach 19 Uhr, am Leuna-Chemie-Stadion an. Es war der Endpunkt eines erneut gebrauchten Nachmittags in der Ferne, von denen es für den HFC in dieser Saison nun schon drei gegeben hat – in unterschiedlichen Ausprägungen.