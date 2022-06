Warum der Hallesche FC weiter auf Trainer Florian Schnorrenberg setzt

Trainer Florian Schnorrenberg hat beim Drittligisten einen neuen Vertrag unterschrieben. Was die Gründe dafür sind und welche Ziele es jetzt gibt.

Halle (Saale) - Auf Florian Schnorrenberg wartet in den nächsten Wochen neben seinem Fußballalltagsgeschäft eine weitere Aufgabe. Der durchaus komplizierte Wohnungsmarkt in Halle muss sondiert, eine neue Bleibe mit mehr Quadratmetern gefunden werden. So hat er das mit seiner Frau verabredet.