Warum der dienstälteste HFC-Trainer seinen Vertrag verlängert hat

Marian Unger ist dienstältester Trainer des Halleschen FC. Gerade hat er seinen Vertrag verlängert. Was dahinter steckt und wie er seine aktuellen Schützlinge sieht.

Halle/MZ - Die Verbindung aus Angenehmem und Nützlichem führte Marian Unger am Sonntagabend nach Würzburg. „Scouting 2.0“ taufte der Torwarttrainer des Halleschen FC scherzhaft seinen Besuch des DFB-Pokalspiels der Kickers gegen den SC Freiburg. 0:1 verlor Würzburg, Konkurrent des HFC in der 3. Liga. Die Scouting-Erkenntnisse dürften für Unger angesichts der Sondersituation Pokal überschaubar gewesen sein. Zumal der HFC erst im Dezember in Würzburg spielt.