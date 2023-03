Halle/MZ - Am Ende war es nur noch eine Formalie. Dass die Ära von Präsident Jens Rauschenbach beim Halleschen FC spätestens am Saisonende vorbei sein würde, stand bereits seit der Mitgliederversammlung im Januar fest. Da hatte der 52-Jährige seinen Rückzug angekündigt. Nun hat Rauschenbach aber früher als erwartet Fakten geschaffen. Am Mittwoch ist er mit sofortiger Wirkung vom Präsidentenamt des Fußball-Drittligisten zurückgetreten. „Wichtige Personalentscheidungen im sportlichen Bereich sind vollzogen. Die nun anstehenden Aufgaben sind allesamt Entscheidungen, bei denen ein neuer Vorstand Gestaltungsfreiheit haben sollte“, ließ er sich in einer Vereinsmitteilung zitieren.

