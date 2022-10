Vom HFC in die Königsklasse: Wie Antonios Papadopoulos seinen Aufstieg erlebt

Wenn der Hallesche FC im Kellerduell Dortmund II empfängt, wird Antonios Papadopoulos fehlen. Der Ex-Rot-Weiße wird in der Champions League gebraucht.

Antonios Papadopoulos (l.) läuft immer häufiger an der Seite von Weltstars wie Mats Hummels auf.

Halle (Saale)/MZ - Es ist erstaunlich, wie wenig überraschend die Meldung kam. Nein, ließ Antonios Papadopoulos am Sonntag die MZ wissen, ein erneutes Wiedersehen wird es nicht geben. Als die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund, Letzter, am Sonntag die Reise zum Kellerduell in der dritten Fußballliga beim Vorletzten Halleschen FC (Montag, 19 Uhr im Liveticker) antrat, saß „Papa“ nicht mit im Mannschaftsbus.