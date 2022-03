Vierter HFC-Platzverweis: Niklas Landgraf fehlt Halle gegen Osnabrück

Saarbrücken/Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC muss im anstehenden Heimspiel gegen den VfL Osnabrück am 2. April (14 Uhr im Liveticker) einmal mehr seine Abwehr umbauen. Niklas Landgraf sah bei der 1:2-Niederlage des HFC beim 1. FC Saarbrücken am Samstag die Gelb-Rote Karte und ist damit für ein Spiel gesperrt.

Landgraf hatte zunächst in der 37. Minute die Gelbe Karte für ein Foulspiel gesehen. In der 72. Minute leistet sich der 26-Jährige dann zunächst eine bösen Fehlpass, den Konter der Saarbrücker stoppte er dann mit einem klaren taktischen Foul. Schiedsrichter Patrick Hanslbauer musste gerade zum Platzverweis greifen.

Hallescher FC: Vier Platzverweise in der laufenden Saison

Beim HFC zählt Landgraf nicht nur wegen seiner Flexibilität zu den Dauerbrennern. In 27 von 30 möglichen Partien stand er in der Startelf, unter Trainer André Meyer war er hinten links in der Dreierkette gesetzt. Nach Einsatzminuten standen beim HFC nur die Feldspieler Jonas Nietfeld, Niklas Kreuzer und Michael Eberwein länger auf dem Rasen als „Landi“.

Für Halle war es der vierte Platzverweis der laufenden Drittliga-Saison. Zuvor hatte bereits Kreuzer Gelb-Rot gesehen. Dazu kommen zwei glatte Rote Karten für Jan Löhmannsröben und den inzwischen zum 1. FC Kaiserslautern gewechselten Terrence Boyd. Mit vier Platzverweisen und 80 Gelben Karten belegt der HFC Rang 14 der Fair-Play-Tabelle unter 20 Teams.