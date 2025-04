Halle/MZ - Der Blick geht beim Halleschen FC längst weit voraus – auch bei den Spielern des Fußball-Regionalligisten. Den Aufstieg in die dritte Liga haben sie angesichts von zehn Punkten Rückstand auf Tabellenführer Lok Leipzig bei noch sechs ausstehenden Spielen abgehakt. „Das Ziel ist, wieder oben anzugreifen. Nicht in dieser Saison, aber in der nächsten“, sagte etwa Verteidiger Robert Berger vor dem Heimspiel an diesem Freitagabend gegen den SV Babelsberg (19 Uhr/MZ.de).

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.