Verletzter Julian Derstroff: Hallescher FC gibt Entwarnung

Halle (Saale)/MZ - Beim Testspiel des Halleschen FC gegen Erzgebirge Aue (0:1) am Mittwochabend gab es eine späte Schrecksekunde für Trainer André Meyer und alle Fans: Nach einem Zusammenprall kurz vor Spielende blieb Geburtstagskind Julian Derstroff liegen. Nach kurzer Behandlung musste der Offensivspieler mit einer Verletzung im Gesicht ausgewechselt werden.

Am Donnerstag gab der HFC Entwarnung: Eine längere Pause droht offenbar nicht. Derstroff sei nach am Mittwochabend beim Arzt gewesen und am Mund genäht worden. Unklar ist aber, ob der 30-Jährige beim zweiten Testspiel der Wintervorbereitung beim 1. FC Nürnberg am Samstag (13.30 Uhr) mitwirken kann.