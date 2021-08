Verl kombiniert in Halle, aber Eberwein hat immer die richtige Antwort

Julian Guttau verpasste schon in der ersten Spielminute ein Tor für den HFC gegen Verl.

Halle (Saale)/MZ - Offensivspektakel pur im Leuna-Chemie-Stadion. Zum Auftakt des sechsten Spieltags in der 3. Liga haben sich der Hallesche FC und SC Verl am Freitagabend 4:4 (2:3) getrennt. Der HFC zeigte gegen extrem spielstarke Gäste eine tolle Moral und kam nach 2:4-Rückstand zurück - weil Michael Eberwein gleich drei Mal traf. Lesen Sie die furiose Partie hier im Liveticker nach.



Im Liveticker: HFC - Verl 4:4 (2:3)



Abpfiff - Das Spiel ist aus: 4:4 heißt es am Ende zwischen Halle und Verl! Ein irres Spiel in jeder Hinsicht, beste Unterhaltung und am Ende dann auch ein gerechtes Ergebnis. Das war's für heute mit dem Liveticker!

90. Minute - Noch eine Minute...

90. Minute - Ochojski stoppt Shcherbakovski beim Konter und sieht die Gelbe Karte. Klare Sache. Nach zweieinhalb Minuten bleiben.

90. Minute - Eberwein nimmt sich den nächsten Abschluss, den hat Thiede aber im Nachfassen. Vier Minuten werden nachgespielt.

88. Minute - Wechsel beim HFC, Halangk gibt sein Drittliga-Debüt, er kommt für Herzog im Mittelfeld. Die Fans sind außer Rand und Band. Und noch ist hier nicht Schluss....

87. Minute - Toooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrr für den HFC! Das 4:4! Und wer macht's! Natürlich der Eberwein! Kreuzer flankt von rechts in die Mitte, wo der Stürmer einläuft und ins Tor köpft. Sein dritter (!) Treffer, dazu kommt noch eine Vorlage. Sensationell!



83. Minute - Verls Lannert muss seit einer Minute behandelt werden, er ist unglücklich auf den Rasen gestützt. Wechseln können die Gäste aber nicht mehr...

81. Minute - Die knapp 5000 Zuschauer peitschen ihr Team noch einmal lautstark nach vorne. Und ganz ehrlich: Hier kann noch alles passieren in den Schlussminuten.

79. Minute - Verl bringt gleich drei frische Leute: Putaro, Sapina und Petkov gehen runter. Schmitt, Corboz und Mirchev sind neu dabei. Damit hat der SC seine beiden starken Achter runtergenommen, aber auch denen geht halt irgendwann mal die Kraft aus.

77. Minute - Jetzt kochen die Emotionen hoch auf dem Rasen. Derstroff sieht die Gelbe Karte für ein Foul an Schikowski. Zuvor hatte sich Verl über ein "übersehenes" Foul von Kastenhofer an Rabihic beschwert, dass dem HFC-Tor vorausgegangen war. Aber Schiedsrichter Lechner ließ die Szene laufen.



75. Minute - Toooooor für Halle! Derstroff lässt die Fans wieder hoffen. Das war super gemacht, als spitzem Winkel lupft er den Ball gekommt über Thiede in den Kasten. Die Vorlage kam vom starken Eberwein. Nur noch 3:4 in dieser irren Partie.

72. Minute - Das gibt's nicht! Boyd steht drei Meter frei vor dem Tor, köpft den Ball dann aber nicht aufs Tor, sondern irgendwie wieder raus. Das kann er seber nicht fassen, was ihm da gerade passiert ist.

71. Minute - Die offizielle Zuschauerzahl heute lautet 4997. Genau zwei (!) davon stehen in der Gästekurve und sehen ein ganz starkes Spiel ihres Klubs. Die Anreise hat sich gelohnt!

70. Minute - Boyd wird nach einer starken Kreuzer-Flanke beim Kopfball noch geblockt. Angesichts der Chancen könnte es auch schon 8:5 für die Gäste stehen. Oder 10:7. Denken Sie sich was aus!

66. Minute - Alleinunterhalter Petkov fängt den nächsten Ball ab, dieses Mal von Nietfeld - und spielt gleich wieder steil nach vorne. Kastenhofer muss dann gegen Rabihic alles riskieren, zeigt aber eine fantastische Grätsche im Strafraum als Rettung. Bei Verl kommt dann Schikowski für den Doppel-Torschützen Berlinski.

65. Minute - Derstroff mit einem schlimmen Ballverlust an Petkov und ab geht die Post bei Verl. Am Ende zielt Rabihic knapp am langen Pfosten vorbei.

63. Minute - Eberwein aus der Distanz, wieder klärt Thiede. Dem HFC mangelt es heute nicht an Mut und Schwung in der Offensive, sondern einfach an defensiver Stabilität und Laufstärke gegen Verls Kurzpassspiel.

62. Minute - Starke Aktion von Shcherbakovski, aber Verls Keeper Thiede ist inzwischen gut warmgeschossen und lenkt den Flachschuss noch zur Ecke.

60. Minute - Ezekwem und Müller geraten zwei Mal aneinander, der HFC-Keeper muss anschließend behandelt werden. Die Fans sind außer sich, aber Halles Torwart kann nach einer Pause weitermachen.

57. Minute - Für Stellwagen kommt Ochojski bei Verl.

56. Minute - Dem armen Samson fehlt heute klar ein Nebenmann auf der "Sechs". Der HFC-Abräumer greift gegen Stellwagen zum taktischen Foul und sieht die Gelbe Karte. Bitter für Verl: Stellwagen hat sich dabei verletzt und muss wohl ausgewechselt werden. Samson entschuldigt sich auch gleich, es war aber kein Böses Foul, lediglich ein Trikotreißen.

52. Minute - Aber das Tor fällt auf der Gegenseite. Und dieses Mal ist es der überragende Petkov. Boyd verliert den Ball, der Achter marschiert durchs Mittelfeld, wird nicht angegriffen, Kastenhofer rückt zu spät raus und der beste Mann dieser Partie trifft flach aus 18 Metern. 4:2 für die Gäste.

51. Minute - Der HFC rennt an, Chaos im Verler Strafraum, aber Boyd wird noch geblockt. Chancen mit Minutentakt.

48. Minute - Shcherbakovski fast mit dem Kopfballtor, aber Thiede taucht ab und klärt. Das war eine super Flanke von Landgraf zuvor. Dann unterläuft Verl fast noch ein Eigentor. Es geht gleich offensiv weiter.

46. Minute - Weiter geht's im Leuna-Chemie-Stadion. Der HFC hat erneut gewechselt, Derstroff spielt nun für Guttau links vorne. Guttau hatte durchaus gute Szene, aber auch den Elfmeter zum 1:2 verschuldet.

Halbzeit - Erste Info zu Tom Zimmerschied: Er hat sich die Schulter ausgekugelt. Gute Besserung und hoffentlich kein all zu langer Ausfall für Halles so formstarken Tempomacher.

Halbzeit - Was soll man sagen zu diesen 45 Minuten? Hallehat große Lücken im defensiven Mittelfeld, wo Samson weitgehen alleine arbeiten muss. Verls Kurzpassspiel ist sehr stark, immer wieder finden die Gäste Lücken. Das muss besser werden, dann ist hier noch nichts verloren.



Halbzeit - Pause in Halle! Endlich können Spieler und Fans mal ein paar Minuten durchpusten. Denn diese wilde Partie nahm sich bislang gar keine Pause, es ging permanent offensiv zur Sache.

45. Minute - Boyd fast mit dem Ausgleich! Aus der Drehung zieht der Stürmer ab, Thiede kann aber noch zur Ecke klären. Halle meldet sich offensiv zurück.

42. Minute - Petkov klammert sich zu lange an Landgraf fest und sieht damit die erste Gelbe Karte in einer sehr fairen Partie.

40. Minute - Da ist der Wechsel. Zimmerschied muss verletzt runter, Shcherbakovski ist neu drin rechts offensiv. Aber etwas mehr defensive Stabilität im Mittelfeld täte dem HFC gut.

39. Minute - Halle schwimmt im eigenen Stadion. Sapina steckt auf Putaro durch, der dann abzieht. Erneut rettet Müller im Kasten gläzend. Der HFC kriegt einfach Verls Achter Sapina und Petkov nicht unter der Kontrolle, beide machen offensiv, was sie wollen.

38. Minute - Auch das noch! Zimmerschied bricht einen Lauf ab, fasst sich an die Schulter. An dieser hatte er sich bereits früher im Spiel verletzt. Das sieht gar nicht gut aus!

34. Minute - Unglaublich, die Gäste gehen mit 3:2 in Führung! Halle kriegt den bärenstarken Petkov im Mittelfeld einfach nicht in den Griff. Der Achter leitet wieder ein, Lannert flankt scharf in die Mitte wo sich Berlinski energisch durchsetzt und ins leere Tor drückt. Sein zweiter Treffer des Abends.



32. Minute - Stellwagen für die Gäste, dann Guttau für den HFC, es geht munter weiter mit den Chancen.

29. Minute - Offensivspektakel in Halle! Beide Teams spielen permanent nach vorne, es gibt fast kein Ballbesitzspiel im Mittelfeld. Wie zwei Boxer, die ohne jede Deckung aufeinander eindreschen. Das kann noch sehr unterhaltsam werden...

25. Minute - Tooooooooor für den HFC. Wieder ist es Eberwein, dieses Mal per Kopf nach einem Eckball von Nietfeld. Es steht 2:2 in einer wilden Partie, die mächtig Spaß macht.

22. Minute - Zimmerschied holt im strömenden Regen den nächsten Freistoß für den HFC raus. Offensiv spielt Halle bislang deutlich besser als defensiv. Was aber auch für Verl gilt.

20. Minute - Putaro tritt an und schießt flach rechts. Müller ist noch dran, kann das Gegentor aber nicht mehr verhindern. Verl geht mit 2:1 in Führung! Und der Keeper ärgert sich mächtig.



19. Minute - Es gibt Elfmeter für Verl! Nach der nächsten schnellen Kombination der Gäste geht Guttau zu ungestüm ins Duell mit Rabihic - klare Sache, das ist ein Foul.



16. Minute - Jetzt wieder der HFC! Boyd wird schön freigespielt und zieht ab, aber leider genau auf Keeper Thiede, der sicher zupackt.

14. Minute - Müller rettet Halle! Petkov steht plötzlich frei vor dem Keeper, der dann super pariert. Den Abpraller haut Kastenhofer raus. Aber das muss eigentlich das 2:1 für Verl sein. Die HFC-Abwehr ist aktuell total überfordert.

13. Minute - Nächster Abschluss der Gäste durch Jürgensen per Kopf, der Ball geht aber auf das Tornetz. Es geht hier rauf und runter, Verl spielt stark mit.

11. Minute - Und da ist der Ausgleich! Berlinski trifft zum 1:1! Stark gespielt von den Gästen, die mit kurzen Pässen die HFC-Abwehr auseinandernehmen. Am Ende ist Müller im Kasten chancenlos und kassiert sein erstes Saison-Gegentor.



10. Minute - Verls Antwort kommt direkt und ist gefährlich. Petkov wagt ein Tänzchen am Strafraum und zieht dann ab - Müller hat den Ball im Nachfassen. Erste gute Chance der Gäste.

9. Minute - Toooooooor für den HFC! Kreuzer bringt den Freistoß rein, Verl kriegt den Ball nicht geklärt und Eberwein haut ihn humorlos aus elf Metern rein.

8. Minute - Zimmerschied dreht schon wieder mächtig auf und ist nur durch ein Foul zu stoppen. Freistoß HFC von rechts...

6. Minute - Die Gäste haben sich jetzt gesammelt und haben selber ein paar gute Aktionen in der Offensive. Aber Halles Abwehr kann bislang stets souverän klären.

3. Minute - Wieder ist es knapp! Zimmerschied wird einfach nicht angegriffen von passiven Verlern und zieht flach ab. Am langen Pfosten verpasst dann auch noch Boyd, der Ball geht neben das Tor.

1. Minute - Das geht richtig stark los! Nach 38 Sekunden die erste HFC-Chance, aber Guttau verpasst die Hereingabe von Eberwein knapp. Das war vorher sauber kombiniert.

Anpfiff - Jetzt rollt der Ball! Halle und Verl eröffnen den sechsten Spieltag in der 3. Liga. Hoffentlich reicht beim HFC die Kraft für eine weitere starke Leistung in dieser englischen Woche.

Vor dem Spiel - Die Teams kommen unter Applaus auf den Rasen. Der HFC wird in roten Trikots mit weißen Hosen spielen, die Gäste tragen komplett Schwarz. Die Kapitän Rabihic und Nietfeld regeln die Seitenwahl.

Vor dem Spiel - "Verl ist eine sehr spielstarke Mannschaft, aber wir haben reichlich Selbstvertrauen getankt. Es wäre super, die englische Woche mit dem dritten Sieg abzuschließen", sagt Schnorrenberg vor Anpfiff. Für Sonntag und Montag verspricht er seinen Profis schon vorab zwei freie Tage. Gute Tipps bekam der Coach vom verletzten Justin Eilers, der im Vorjahr noch beim Gegner kickte und deren Spielsystem bestens kennt.



Vor dem Spiel - Bei Magenta Sport freut sich Verl-Trainer Capretti auf die Kulisse in Halle. "Da war zuletzt viel Stimmung, davon dürfen wir uns nicht beeindrucken lassen", sagt der Coach.

Vor dem Spiel - Noch 30 Minuten bis Anpfiff. Mit zehn Punkten aus fünf Spielen hat der HFC einen neuen Startrekord in der 3. Liga aufgestellt. Bei einem Sieg heute könnte er den mit dann 13 Zählern aus sechs Partien noch weiter ausbauen. Und, angenehmer Nebeneffekt: Zumindest bis Samstag würde Halle sogar an die Tabellenspitze springen.

Vor dem Spiel - Der heutige Schiedsrichter ist Florian Lechner aus Hornstorf. Der 30-Jährige pfeift in 3. Liga, 2. Bundesliga und DFB-Pokal. Zwei Mal pfiff er auch den HFC: Beim 3:2-Sieg in Ingolstadt 2019 und beim 0:0 in Unterhaching im gleichen Jahr. Heute ist er zum ersten Mal im Leuna-Chemie-Stadion im Einsatz.



Vor dem Spiel - Auch auf der HFC-Bank gibt es keine Änderungen. Da sitzen wie zuletzt Schreiber, Otto, Griebsch, Titsch Rivero, Halangk, Shcherbakovski, Derstroff und Bierschenk. Mehr Personal hat Schnorrenberg nicht, alle anderen sind verletzt.



Vor dem Spiel - Bei den Gästen schickt Trainer Capretti diese Elf auf den Rasen: Thiede - Lannert, Cottrell Ezekwem, Jürgensen, Stellwagen - Sapina, Baack, Petkov - Rabihic, Berlinski, Putaro. Stamm-Stürmer Akono (zwei Saisontore) hatte sich unter der Woche verletzt und fehlt heute. Auch Kapitän Corboz und Mittelfeldkraft Schwermann fehlen. Dafür sind Sapina, Petkov und Berlinkski neu drin.



Vor dem Spiel - Wie erwartet geht der HFC heute personell unverändert ins Spiel. Die Startelf ist die gleiche wie bei den Siegen gegen Berli und Kaiserslautern: Müller - Kreuzer, Nietfeld, Kastenhofer, Landgraf - Samson, Herzog - Zimmerschied, Eberwein, Guttau - Boyd.

Vor dem Spiel - Auch beim heutigen Heimspiel setzt der HFC wieder auf sein Einlasskonzept mit der 3G-Regel. Allerdings sind die Stationen dieses Mal nicht auf der Wiese - die ist vom Dauerregen durchweicht -, sondern auf dem Bürgersteig Richtung Fanhaus. Sonst ändert sich aber nichts am zuletzt gegen Kaiserslautern bewährten Ablauf. Hier informiert der Klub ausführlich über einen Stadionbesuch.

Vor dem Spiel - Gegner Verl ist unter der Woche noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Steffen Schäfer, noch bekannt aus seiner Zeit beim 1. FC Magdeburg in 3. Liga und 2. Bundesliga, soll die Abwehr der Westfalen verstärken. Stammkraft Daniel Mikic hatte sich zuletzt einen Kreuzbandriss zugezogen. Der Vertrag mit Linksverteidiger Migel-Max Schmeling wurde derweil aufgelöst.

Vor dem Spiel - Das HFC-Heimspiel wird heute nur bei Magenta Sport live übertragen. Dort gibt es aber einen altbekannten Experten: Steffen Karl, Ex-HFC-Idol und später Bundesligaprofi bei Borussia Dortmund, wird die Partie fachkundig begleiten, wie der Klub mitteilte. Beim Sieg gegen Kaiserslautern hatte bereits Sascha Pfeffer diese Rolle übernommen und seinem Ex-Klub Glück gebracht.

Vor dem Spiel - Willkommen zum heutigen Liveticker! Ab etwa 17.30 Uhr legen wir hier inhaltlich los.