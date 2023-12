Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Ein Gruß zu Weihnachten und ein Foto von Tunay Deniz, der im Türkei-Urlaub im Fitnessstudio schwitzt. So bespielt der Hallesche FC seine Kanäle in den Sozialen Medien zwischen den Jahren. Hinter den Kulissen ist die Winterpause aber längst nicht so ruhig, wie es nach außen wirkt.