Für 15 Mark und ein Essen: Vor 70 Jahren wurde Turbine Halle DDR-Meister

Die Turbine-Meistermannschaft, (Spieler im Trikot v.l.): Blüher, Knefler, Richter, Stops, Werkmeister, Rappsilber, Trainer Fred Schulz – vorn (v.l.): Schmidt, Ebert, Heyse, Kegel, Gola, Kulitze. Der 2020 verstorbene Walter Schmidt wurde später mit dem Halleschen FC erster DDR-Juniorenmeister und führte die Rot-Weißen 1970/71 als Oberliga-Dritten in den Europapokal.

Halle (Saale)/MZ - Vor 70 Jahren schlug eine Sternstunde des halleschen Fußballs: Die Spieler von Turbine Halle konnten nach der Saison 1951/52 die Meisterschale in den Himmel recken. „Es herrschte damals eine unbeschreibliche Euphorie in der ganzen Stadt“, erinnert sich die 84-jährige Helga Noffke noch genau an diesen Triumph.