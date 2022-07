Tunay Deniz und Timur Gayret bringen den Straßenfußball zum HFC

Timur Gayret und Tunay Deniz bringen den Berliner Straßenfußball zum Drittligisten. Was die Zugänge auf den Bolzplätzen der Hauptstadt gelernt haben.

Halle/MZ - Der Spieltrieb muss gar nicht erst rausgekitzelt werden. Ein Fußballkäfig, ein Ball und schon fangen Tunay Deniz und Timur Gayret an, für die Kamera zu tricksen. Beim Zocken auf knallhartem Untergrund sind die beiden Techniker des Halleschen FC einfach in ihrem Element. Die gestellte Szenerie weicht schnell dem ehrlichen Spaß am Spiel.