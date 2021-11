TSV Havelse - Hallescher FC im Liveticker

Der HFC mit Trainer Florian Schnorrenberg (r.) und Stürmer Terrence Boyd (l.) ist am Samstag in Hannover beim TSV Havelse gefordert.

Halle (Saale)/Hannover/MZ - Am 15. Spieltag der 3. Liga ist der Hallesche FC bei Tabellenschlusslicht TSV Havelsen zu Gast. Anstoß in der HDI-Arena in Hannover ist am Samstag um 14 Uhr, wir berichten hier ausführlich im Liveticker vom Spiel. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: Havelse - HFC -:-

Vor dem Spiel - Wie könnte die HFC-Startelf heute aussehen. Mal ein Blick in die Glaskugel: Schreiber - Kreuzer, Nietfeld, Kastenhofer, Sternberg - Landgraf, Titsch Rivero - Shcherbakovski, Eberwein, Badjie (Guttau) - Boyd. Abräumer Samson sitzt seine Gelb-Sperre ab, Derstroff und Vollert könnten nach Verletzungspausen in den Kader zurückkehren.

Vor dem Spiel - Personell sieht der HFC nach dem harten September und Oktober so langsam wieder Land. So steht Vollert vor einem Comeback, auch Derstroff ist wieder ein Option. Zuvor war bereits Eilers zurückgekehrt, was Trainer Schnorrenberg neue Möglichkeiten für die Startelf, vor allem aber für Einwechslungen bringt. Allerdings trübt die Trainingsverletzung von Tom Zimmerschied etwas die Stimmung, auch wenn es noch keine Diagnose gibt.

Vor dem Spiel - Der TSV Havelse ist ein Aufsteiger und ein Neuling in der 3. Liga. Nicht jedem wird der Stadtteilverein aus dem niedersächsischen Garbsen ein Begriff sein. Ex-HFC-Profi Fynn Arkenberg spielt aktuell beim TSV und stellt den Verein näher vor.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Ab 12.30 Uhr starten wir hier inhaltlich zur Partie in Hannover.