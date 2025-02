Der HFC beginnt im Auswärtsspiel bei der VSG Altglienicke stark und geht mit zwei frühen Toren in Führung. Am Ende müssen die Rot-Weißen aber wie so oft zittern.

Berlin/MZ - Der HFC hat vor dem Ligagipfel am kommenden Samstag Schritt mit Lok Leipzig gehalten und in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 2:1 gewonnen. Allerdings zeigte das Team dabei am Sonntag in Berlin zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten: Eine starke erste und eine schwache zweite. Zum Sieg, der den Rückstand auf Lok bei sechs Punkten hält, reichte es trotzdem.