Trotz Schiedsrichter-Fehlentscheidung: HFC verliert „verdient“ in Köln

Halle (Saale)/MZ/cka - Die Fernsehbilder hatten es schon ahnen lassen, jetzt gibt es auch eine unabhängige Expertenmeinung. Bei der 0:2-Niederlage des Halleschen FC in Drittligaspiel am Sonntag bei Viktoria Köln ist der rot-weiße Klub zweimal durch Fehlentscheidungen benachteiligt worden.

Zu diesem Urteil kommt der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Babak Rafati, der für das Onlineportal „liga3online.de“ wöchentlich strittige Szenen der dritten Liga analysiert.

Demnach hätte zunächst das vermeintliche zwischenzeitliche 1:1 - Trainer Florian Schnorrenberg: „Es hätte uns gutgetan.“ - per Kopfball von Jonas Nietfeld zählen müssen. Weil nämlich Jannes Vollert in der Nähe der Torlinie zwar zum Ball geht, „das Spielgerät aber nicht mehr berührt“, so Rafati. Auch, das 2:0 für Köln zu geben, sieht er als „Fehlentscheidung“, weil ein Kölner den Ball aus Abseitsposition gespielt habe. Der Linienrichter sei einfach schlecht positioniert gewesen.

Trotz Fehlentscheidung: HFC verliert verdient bei Viktoria Köln

Allerdings sind diese Einschätzungen im Nachhinein nicht maßgeblich. Eines stand auch für HFC-Trainer Schnorrenberg fest: „Es war eine verdiente Niederlage.“ Weil eben der HFC in der Abwehr so fahrig wie unkoordiniert und im Angriff bis auf jenen Nietfeld-Kopfball harmlos agiert hatte.

Am Sonnabend kommt nun der Tabellenvorletzte Würzburger Kickers (15 Punkte, ein Spiel weniger) zum letzten Heimspiel des Jahres in das Leuna-Chemie-Stadion. Nach den drei HFC-Pleiten in Serie steht Coach Schnorrenberg schon wieder unter Druck. Wie sehr, darüber mag die angefressene Vereinsführung gerade nicht reden. Erst soll das Spiel abgewartet werden. Doch fest steht: Auch die zwei Fehlentscheidungen von Köln haben die Situation verschärft.