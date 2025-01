Der Hallesche FC will Serhat Polat, Hertha Zehlendorf stellte sich aber bisher quer. Wie die Transferposste nun enden wird.

Torjäger will zum HFC

Serhat Polat erzielte für Hertha Zehlendorf neun Tore in 16 Regionalligaspielen.

Halle/MZ/FAB - Die Fronten schienen verhärtet: Hier der Hallesche FC, der Serhat Polat bereits in der Winterpause verpflichten will, dort Hertha Zehlendorf, das seinen Unterschiedsspieler trotz einer Ausstiegsklausel, die keine Ablöse verlangt, nicht freigeben will.