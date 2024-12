Der HFC kassiert gegen ein limitiertes Chemnitz die erste Heimniederlage. Wieder einmal wird die Offensive dem eigenen Anspruch nicht gerecht. Was macht Hoffnung?

Jan Löhmannsröben kommt einen Schritt zu spät, Chemnitz' Jongmin Seo trifft in der Nachsipelzeit zum 0:1.

Halle/MZ. - Aus der Kabine des Chemnitzer FC dröhnte am Samstagabend Wolfgang Petrys Gassenhauer „Wahnsinn“. Und es war ja wirklich der Wahnsinn, dass der CFC, dessen eigener Trainer Benjamin Duda später gestand, dass man im Spiel mit dem Ball „gar keinen Plan“ habe, gerade das Regionalliga-Fußballspiel beim Halleschen FC mit 1:0 gewonnen hatte. Chemnitz schoss den Ball seltener aufs Tor als im Spielaufbau unbedrängt ins Aus, traf den HFC aber in Person des starken Flügeldribblers Jongmin Seo in der Nachspielzeit (90.+2) ins Herz.