Trainer-Debütant Max Bergmann: „Das hat mich heute am meisten gefreut“

Halle (Saale)/MZ - Es war ein wildes Spiel zwischen dem Halleschen FC und dem VfL Osnabrück am Dienstagabend. 3:3 hieß es am Ende in der Nachholpartie der 3. Liga - ein Ergebnis, dass dem HFC deutlich mehr hilft als dem VfL. Und während sich Halles Aushilfs-Trainer Max Bergmann (er vertrat den gesperrten André Meyer) über das „Comeback“ nach 1:3-Rückstand freute, war VfL-Coach Daniel Scherning sichtlich angefressen nach Abpfiff. Die Stimmen zum Spiel von Magenta Sport.

Max Bergmann (HFC-Co-Trainer): „Wir kommen ordentlich ins Spiel, kassieren mit den ersten drei Chancen des Gegners aber zwei Gegentore. Wir haben hohen läuferischen Aufwand betrieben. In der zweiten Halbzeit holen wir den Rückstand auf und können dann sogar fast noch das Siegtor schießen. Wir freuen uns sehr über den Punkt, weil es eine enorm starke Mannschaftsleistung war.“

… über sein Debüt als Trainer: „Es hat enorm viel Spaß gemacht. Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Die erste Halbzeit ist gar nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann sind wir aber zurückgekommen. Es war ein tolles Erlebnis.“

… die Situation im Abstiegskampf: „Der Punkt heute ist eine Vorlage. Wir haben noch genügend Spiele, um einen Sieg zu holen. Dann könnte es auch rechnerisch fix sein mit dem Klassenerhalt. In erster Linie haben wir aber heute mal wieder unseren Fußball auf den Platz gebracht. Das hat mich am meisten gefreut.“

Daniel Scherning (VfL-Trainer): „Wir sind total enttäuscht, dass wir das Spiel aus der Hand gegeben haben. Wenn du nach 85 Minuten hier in Halle 3:1 führst und dann noch so gute Konterchancen hast, ist das sehr bitter. Vor den Gegentoren verlieren wir den Ball, da müssen wir seriöser spielen. So fühlt es sich scheiße an heute. Das müssen wir erst einmal sacken lassen.“

Niklas Kreuzer (HFC-Torschütze): „Heute wäre ich lieber Zuschauer als Spieler gewesen, es war sehr unterhaltsam. Die Krönung wäre gewesen, wenn wir in der letzten Minute noch das Ding zum 4:3 reinmachen. Natürlich hätten wir gerne drei Punkte mitgenommen, aber wenn man das Spiel sieht, dann sind wir glücklich, einen mitgenommen zu haben. Wenn man auf die Tabelle schaut, war der Punkt auch wichtig. Wir können stolz sein, wie wir heute zurückgekommen sind. Der Klassenerhalt ist noch nicht in trockenen Tüchern, da wollen wir am Wochenende nachlegen.“

Sebastian Klaas (VfL-Torschütze): „Nach dem Spielverlauf mit unseren Führungen hatten wir das Spiel im Sack. Aber wir haben die Hallenser eingeladen, indem wir unsere Chancen nicht genutzt und defensiv ein paar Fehler gemacht haben. Nach dem 3:1 haben wir unsere Konter nicht mehr gut ausgespielt. So entwickelt sich dann ein Schlagabtausch, den wir niemals zulassen dürfen. Leider haben wir eine gute Ausgangsposition im Aufstiegskampf verpasst, die Chance heute war sehr groß. Aber es ist noch nicht alles verloren.“