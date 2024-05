Halle/MZ - Sven Müller bleibt dem Halleschen FC auch nach dem Abstieg in die Fußball-Regionalliga erhalten. Das gab der Klub am Samstagnachmittag 20 Minuten vor dem vorerst letzten D rittligaspiel gegen Borussia Dortmund II per Videobotschaft im Stadion bekannt, der Torhüter bestätigte seinen Verbleib darauf über das Stadionmikrofon. „Unsere Geschichte ist immer noch nicht vorbei, ich bleibe, wir machen weiter“, sagte Müller, der für weitere zwei Jahre unterschrieben hat.

Der 28-Jährige war im vergangenen Sommer nach einem Jahr bei Dynamo Dresden zum HFC zurückgekehrt, wo er bereits von 2020 bis 2022 gespielt hatte. Müller startete erstmals als klare Nummer eins in eine Saison, verlor seinen Posten aber im Laufe der Hinrunde an Moritz Schulze. In der Rückrunde war zunächst Leihspieler Philipp Schulze (VfL Wolfsburg) Stammkeeper, Mitte April kehrte Müller aber ins Tor zurück und überzeugte mit starken Leistungen, konnte den Abstieg aber nicht verhindern.

„Ich habe schon immer gesagt, dass ich mich sehr wohl in der Stadt und dem Verein fühle, daher fiel mir die Entscheidung, meinen Vertrag zu verlängern, leicht“, wurde Müller vom Verein zitiert. „In der nächsten Saison möchte ich voran gehen, den vielen neuen Spielern dabei helfen hier anzukommen, damit wir von Anfang an Vollgas geben können.“

Für den HFC ist die Vertragsverlängerung des Keepers ein Coup. „Es ist uns eine große Freude, dass sich Sven Müller entschieden hat, dem HFC weiterhin treu zu bleiben“, erklärte Sportchef Daniel Meyer. „Seine Präsenz auf und neben dem Platz wird in der kommenden Saison von unschätzbarem Wert sein, denn als Führungsspieler wird er mit seiner Erfahrung und Verbundenheit zum Verein und den Fans eine zentrale Rolle einnehmen und uns in der Regionalliga hoffentlich entscheidend voranbringen.“