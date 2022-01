Vorhang auf für den Meyer-HFC: Erster Test gegen Aue steht an

Der Hallesche FC testet am Mittwochnachmittag bei Erzgebirge Aue. Alle Infos zur Partie.

Aue/Halle (Saale)/MZ - Der Ball rollt wieder beim Halleschen FC: Nach drei Trainingstagen steht am Mittwochnachmittag (5. Januar) bereits der erste Formtests des Winters an. Um 17 Uhr wird bei Erzgebirge Aue gespielt. Zuschauer sind bei der Partie in Sachsen allerdings nicht erlaubt.

Für beide Klubs ist es das erste Testspiel der Wintervorbereitung. Beim HFC ist es zugleich das Debüt des neuen Trainers André Meyer, der kurz nach Weihnachten als Nachfolger des freigestellten Florian Schnorrenberg vorgestellt wurde.

Gegen Aue kann der 37-Jährige erstmals andeuten, wie er sich den HFC-Fußball für die Rückrunde vorstellt und auf welche Spieler er dabei setzen will. Für alle gesunden Profis ist es entsprechend die erste Chance, sich für einen Stammplatz zu empfehlen.

Testspiel Aue - HFC: Infos zum Personal

Der Hallesche FC ist am 2. Januar ins Training gestartet und muss vorerst auf Toni Lindenhahn, Tom Zimmerschied, Sven Müller, Aaron Herzog (alle noch verletzt), Kebba Badjie und Louis Samson (positive Corona-Tests) verzichten. Auch Sören Reddemann muss noch etwas auf sein Comeback warten und ist keine Option.

Gegner Erzgebirge Aue hat am Dienstag für den Abstiegskampf in der 2. Bundesliga personell nachgelegt. Der Tabellen-17. sicherte sich die Dienste von Offensivspieler Jann George. Der 29-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten Jahn Regensburg und erhält einen Vertrag bis Juni 2023. Omar Sijaric fällt derweil aus. „Omar steht unserer Mannschaft wegen einer schweren Erkrankung auf unbestimmte nicht zur Verfügung“, sagte Aue-Präsident Helge Leonhardt.

Live-Stream zu Erzebirge Aue - Hallescher FC

Der MDR wird das Tespiel live im Stream auf seiner Homepage zeigen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, der Stream ist kostenlos. Im Free-TV wird das Spiel allerdings nicht zu sehen sein. Wir berichten kurz nach Abpfiff mit einem ausführlichen Spielbericht.