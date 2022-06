Terrence Boyd borgt sich den Schlüssel zum Toreschießen

Terrence Boyd schoss den HFC zum Sieg in Berlin.

Berlin/MZ - Wie wichtig der Anteil von Ralf Minge an diesem Erfolg war, offenbarte sich erst nach dem Abpfiff. Der Sportchef des Halleschen FC traf am Freitag nach dem 1:0 bei Viktoria Berlin im Innenbereich des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks auf Terrence Boyd. Was eine kuriose Szene zur Folge hatte. „Wo ist der Schlüssel?“, fragte Minge seinen Angreifer. Der Siegtorschütze des 1:0 im Fußballdrittligaduell „überreichte“ ihm daraufhin einen - imaginären - Schlüssel.