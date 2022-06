Teilzeit-Arbeiter Tom Zimmerschied ist einer der Gewinner beim Halleschen FC

Tom Zimmerschied will mit dem Halleschen FC gegen Viktoria Berlin zurück in die Erfolgsspur.

Halle (Saale)/MZ - Pausen, Rotation - möglich. Das gilt für die Offensive beim Halleschen FC. Drei Spiele in nur sieben Tagen stehen für die Mannschaft von Trainer Florian Schnorrenberg in der dritten Fußball-Liga an. Das nächste bereits am Freitag bei Aufsteiger und Spitzenreiter Viktoria Berlin (19 Uhr im Liveticker).