Halle/MZ - Ex-HFC-Stürmer Elias Huth hat seinen Vertrag nach einem glücklosen Jahr bei Ligakonkurrent Erzgebirge Aue aufgelöst. Bei den Sachsen konnte er nicht an seine erfolgreiche Zeit in Halle, wo er in der Rückrunde der Saison 2021/22 mit zehn Toren großen Anteil am Klassenerhalt hatte, anknüpfen.

Spekuliert wurde nun auch über eine Rückkehr nach Halle. Nun steht aber fest, dass es zu keiner erneuten Zusammenarbeit zwischen dem 26-Jährigen und den Rot-Weißen kommen wird.

Huth unterschrieb am Montag einen Zweijahresvertrag bei Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg.