Streit um Vereinssatzung: Der Kampf um die Zukunft des Halleschen FC

Auf einer Mitgliederversammlung will sich der Klub eine neue Satzung für mehr Professionalisierung geben. Doch der vorliegende Entwurf polarisiert.

HFC-Präsident Jens Rauschenbach will die Vereinssatzung ändern und trifft dabei auf Widerstand in der aktiven Fanszene.

Halle (Saale)/MZ - Die Profis des Halleschen FC sind schon vorab wenig begeistert. Am Sonntagmorgen würden sie nach dem Auswärtsspiel in Mannheim gegen 10 Uhr gern ihr routinemäßiges Auslaufprogramm absolvieren. Stattdessen werden die Drittliga-Fußballer diesmal im Leuna-Chemie-Stadion sitzen und einer Veranstaltung lauschen, die sie nur am Rande tangiert und die geschätzt gut und gern auch sechs Stunden dauern könnte. Kein Vergnügen.