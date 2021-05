Streit um DFB-Pokal-Ticket: Gibt es noch vor Anpfiff Klarheit für HFC und FCM?

HFC und FCM treffen im Rahmen des bundesweiten "Finaltag der Amateure" am 29. Mai in Halberstadt aufeinander.

Am Samstag (16 Uhr/live im MDR) spielen Hallescher FC und 1. FC Magdeburg im Derby in Halberstadt Sachsen-Anhalts DFB-Pokal-Teilnehmer aus. So zumindest lautet der Plan des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA), für den sich die Mehrheit der Vereine ausgesprochen hatte. Aber die Klage eines Amateur-Klubs könnte die Vergabe des Pokal-Tickets an den Sieger noch gefährden.

Der SV Graf Zeppelin Abtsdorf hatte gegen die FSA-Regelung geklagt - die Verteilung der Gelder sei ungerecht. Nach einer Niederlage vor dem Sportgericht zog der Klub vor das Verbandssportgericht weiter. Dort wird der Fall aktuell schriftlich verhandelt. Wie der Vorsitzende Frank Knuth der MZ am Donnerstag bestätigte, könnte es bereits am Freitag - und damit schon vor Anpfiff des Derbys - ein Urteil geben. Laut FSA-Aussage vom Mittwoch soll die Partie auf jeden Fall stattfinden.



Zu den konkreten Inhalten der Abtsdorfer Klage wollte sich Knuth mit Verweis auf ein „laufendes Verfahren“ nicht äußern. Zuvor hatte FSA-Vizepräsident Jörg Bihlmeyer der MZ gesagt, im Falle einer erfolgreichen Klage keinen Klub aus Sachsen-Anhalt für den DFB-Pokal 2021/22 melden zu wollen. Hier lesen Sie alle Hintergründe zum Thema. (mz)