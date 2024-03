Halle/MZ. - Als Jonas Nietfeld am Samstagnachmittag selig lächelnd im Bauch des Leuna-Chemie-Stadions analysierte, warum der Hallesche FC nach der monatelang andauernden Gegentorflut wieder zu Null spielen kann, flogen auf einmal in seinem Rücken Worte hin und her, die kaum jugendfrei waren – von der Umkleide des HFC in Richtung der Dynamo Dresdens und zurück, und vor allem zwischen Halles Vizekapitän Niklas Kreuzer und Dresdens Assistenztrainer Heiko Scholz.

Die verbale Schlacht im Kabinengang war das Nachspiel emotionaler Schlussminuten auf und abseits des Platzes in diesem Ostderby. Dynamos Anhänger zündeten auf den Rängen Knallkörper, verbrannten eine Fahne und versuchten, den Auswärtsblock im mit 13.114 Zuschauern ausverkauften Stadion zu durchbrechen, was wiederum einige der Heimfans anstachelte, die eigene Kurve in Richtung der Gäste zu verlassen. Und auf dem Rasen verteidigte der HFC leidenschaftlich den 1:0-Erfolg. „Ich hatte zu keiner Zeit die Angst, dass das schiefgehen könnte“, sagte Kreuzer danach, noch vor dem Streit mit Scholz.

Sreto Ristic lobt: Niklas Kreuzer „setzt Energie frei“

Überhaupt war es der 31-Jährige, der die große Geschichte dieses Spiels geschrieben hatte – und seine alte Liebe, sechseinhalb Jahre spielte er einst für Dynamo, in eine Krise stürzte. Die Niederlage in Halle war das dritte sieglose Spiel in Folge, der Aufstiegsfavorit steht nur noch auf dem Relegationsplatz. Der HFC kommt dagegen mit dem überraschenden Sieg dem Klassenerhalt näher, hat seine Krise hinter sich gelassen.

Kreuzer war nach 71 Minuten von Trainer Sreto Ristic für Lucas Halangk eingewechselt worden – in einer Phase, in der die Partie verflachte. Nachdem der HFC in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft war, mehrere gute Tormöglichkeiten vergeben und in Person von Kapitän Nietfeld sogar einen Strafstoß – Dominic Baumann war zuvor gefoult worden – an die Latte geschossen hatte, nahm die Schlagzahl zunehmend ab. Mit Kreuzers Hereinnahme kamen aber neue Emotionen in die Partie, denn „er hat eine gewisse Präsenz in fast jeder Situation, setzt Energie frei“, sagte Ristic. „Diese Leidenschaft ist in so einem Spiel nötig, sonst hast du keine Chance.“

Freundschaften „für 90 Minuten mal egal“

Zunächst bekämpfte sich Kreuzer mit Dresdens Tom Zimmerschied, mit dem er in den vergangenen beiden Saisons noch beim HFC zusammengespielt und sich angefreundet hatte, abseits des Balls, nachdem der Kumpel im ersten Zweikampf nachgehackt hatte. Wenige Minuten später ließ er direkt vor der Dresdner Trainerbank ein hartes Tackling gegen Kyu-Hyun Park folgen. Halles Führungsspieler macht nie einen Hehl daraus, dass Dynamo ihm noch immer viel bedeutet, während des Duells war er aber ganz der Profi. „Das ist ein Derby“, sagte er. Jegliche Verbindungen „können da für 90 Minuten mal egal sein“.

Und Kreuzer, der nach der Schockdiagnose Hodenkrebs im August 2023, monatelangen Behandlungen und langem Bangen seit Anfang Januar wieder beim Team ist, war es auch, der aus dem starken HFC-Kollektiv als einer der beiden Matchwinner herausstechen sollte.

Torjäger Dominic Baumann trifft zum Sieg

In Minute 83 brachte der Standardspezialist nach einem plumpen Foul von Zimmerschied den Freistoß von rechts scharf in den Strafraum, den Torjäger Baumann, der einst in Dresden ausgebildet und zum Profi geworden war, mit Wucht einköpfte. „Der Ball ging vom Fuß weg, da wusste ich schon, dass der ganz gut werden kann. Und ich weiß auch, dass der kleine Bomber da vorne drin ganz gut köpfen kann“, erklärte Vorbereiter Kreuzer das Tor zum Sieg, der umso wichtiger war, da auch Waldhof Mannheim einen überraschenden Erfolg gegen Spitzenreiter Jahn Regensburg feiern konnte (3:1).

Das Polster des HFC auf Mannheim beträgt weiterhin vier Punkte, gegen Dresden gelang der zweite Zu-Null-Sieg in Folge nach dem 3:0 gegen den VfB Lübeck zuletzt, bei dem es erstmals in dieser Drittligasaison keinen Gegentreffer gegeben hatte – die ständigen defensiven Unzulänglichkeiten der vergangenen Monaten scheinen erst einmal vergessen. „Wir haben jetzt eine ganz andere Überzeugung“, sagte Nietfeld, bevor es hinter ihm auf einmal laut wurde.